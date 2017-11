Borse Europa, indici estendono rialzi dopo apertura Wall Street

LONDRA (Reuters) - Le borse europee estendono il rialzo della mattinata dopo l'apertura positiva di Wall Street, trainate dal settore minerario e dalle banche e, a livello di singoli titoli, dal gruppo alimentare svizzero Nestle e dal gruppo editoriale anglo-olandese Reed Elsevier.

I minerari segnano il maggior incremento dell'indice Dj Stoxx con +3,73%, grazie al rialzo dei prezzi delle materie prime. Positive le banche, incoraggiate dall'ipotesi di un taglio dei tassi d'interesse negli Usa e dalla trimestrale "senza sorprese" dell'istituto di credito francese Societe Generale.

Alle 16,00 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, sale dell'1,5%. Tra gli indici guida dei vari Paesi, il Ftse londinese guadagna l'1,19%, il Cac 40 francese l'1,71% e il Dax tedesco l'1,31%.

Fra i titoli in evidenza:

* Minerari in spolvero. Kazakhmys, Anglo American e Antofagasta salgono rispettivamente del 3,49%, del 3,57% e del 2,84% sull'onda di nuovi rincari nelle risorse di base.

* Il gruppo finanziario olandese Ing guadagna quasi il 5% ad Amsterdam dopo aver annunciato una svalutazione minore del previsto nel quarto trimestre.

* Viaggiano sopra la parità Royal Bank of Scotland, BNP Paribas e Deutsche Bank.

* In lieve calo, invece, Societe Generale, seconda banca quotata francese, che ha riportato una perdita record nel quarto trimestre, ma non ha annunciato altre sorprese sgradite agli investitori.

* Tonici i petroliferi, con il greggio vicino ai 100 dollari al barile. La francese Total avanza dello 0,94%, l'anglo-olandese Royal Dutch Shell mette a segno un rialzo dell'1,76%. In controtendenza Bp, che scende dello 0,76%.

* Nestle balza di oltre il 4% collocandosi tra i titoli europei migliori. Il mercato festeggia i risultati superiori alle previsioni del colosso alimentare svizzero, che nonostante i prezzi record di alcuni ingredienti come latte e cacao nel 2007 ha messo a segni un incremento dell'utile netto del 15,8%.

* Pioggia di acquisti per Reed Elsevier, che balza dell'8,38%, nella giornata in cui ha riportato i risultati trimestrali e ha annunciato un accordo per rilavare l'americana ChoicePoint.

* Proseguono le vendite su Alliance & Leicester, che perde quasi il 3% all'indomani del minimo storico.

* Sabmiller guadagna il 2,40% dopo l'annuncio che il gruppo della birra ha deciso che non lancerà un'offerta sulla rivale britannica Scottish & Newcastle, che cede il 2,5%. S&N, che ieri aveva guadagnato terreno proprio sulle voci di un'offerta di Sabmller, ha già concordato un takeover da parte di Carlsberg e Heineken.