Borse europee attese in lieve rialzo, focus su Ifo e minute Boe

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Per le borse europee è attesa una partenza in modesto rialzo, dopo il forte calo della scorsa seduta.

Focus sull‘indice Ifo di maggio, indicatore del clima economico tedesco, e sulle minute dell‘ultima riunione della Banca d‘Inghilterra.

Secondo gli scommetitori finanziari londinesi, il FTSE 100 britannico .FTSE dovrebbe aprire in crescita tra 2 e 3 punti, il DAX tedesco .GDAXI in salita tra 1 e 8 punti e il CAC 40 francese .FCHI in aumento tra 0 e 8 punti.

Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio continente, ha chiuso in ribasso del 2%, segnando il peggior calo giornaliero degli ultimi due mesi.

Negativa anche Wall Street, zavorrata dai timori di inflazione, con il greggio sopra 129 dollari al barile, e dalle trimestrali deboli di due importanti società retail.

Si segnala inoltre che oggi alcuni titoli sono quotati ex dividendo, non contenendo più il diritto alla riscossione del dividendo, e che dovrebbero pesare circa 8,3 punti sull‘indice. Tra questi, HSBC (HSBA.L), Unilever (ULVR.L) (UNc.AS) e J Sainsbury (SBRY.L).