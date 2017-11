Borse Europa - Indici positivi, su banche dopo Bank of America

indici chiusura

alle 16,40 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.339,66 +0,55 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.170,03 +0,50 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 291,81 +1,17 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 368,30 +0,47 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 234,95 +0,15 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 21 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno riassorbito la breve spinta positiva data dall‘apertura di Wall Street e adesso sono in territorio sostanzialmente positivo, pur senza brillare.

L‘indice che raggruppa i titoli bancari .SX7P sale di circa l‘1% sulla scia dei risultati di Bank of America (BAC.N), che ha registrato degli utili migliori delle attese nel periodo aprile-giugno, sebbene siano stati in calo per il quarto trimestre consecutivo.

Intorno alle 16,40 l‘inglese FTSE 100 .FTSE sale dello 0,35%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,87% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,65%.

Tra i titoli in evidenza:

* SOLARIA (SLRS.MC), società specializzata nella produzione di pannelli fotovoltaici, sale di oltre il 25%, dopo il commento del ministro dell‘Industria spagnolo Miguel Sebastian che ha detto che le prossime centrali solari europee saranno costruite in Spagna.

* DELTICA DCA.L sale oltre il 31%. La società specializzata nelle tecnologie di sicurezza ha detto venerdì di aver ricevuto un approccio informale, senza specificare da chi. Secondo indiscrezioni stampa pubblicate oggi dal Financial Times a presentare un‘offerta sarebbe la BAE SYSTEMS (BAES.L), che al momento perde l‘1,8%.

* HBOS HBOS.L perde il 4,26%, maglia nera tra le banche, dopo che ha annunciato che il suo aumento di capitale da 4 miliardi di sterline (5 miliardi di euro) è stato sottoscritto solo all‘8,3%. Tra gli altri istituti di credito brilla ANGLO IRISH BANK ANGL.I che guadagno l‘11,19%.

* La società farmaceutica svizzera ROCHE HOLDING AG ROG.VX perde il 4,81%, dopo aver annunciato di voler acquistare il restante delle azioni della GENETECH DNA.N, di cui detiene già il 55,9%, per un totale di 43,7 miliardi di dollari per rinforzare la propria posizione sul mercato dei medicinali per il cancro.