Borse europee attese in calo su timori recessione negli Usa

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per l‘ennessima seduta in calo quest‘oggi, sulla scia dei ribassi nei mercati asiatici, penalizzati dai timori di recessione negli Stati Uniti.

I bookmakers scommettono su un avvio per il britannico FTSE 100 .FTSE in calo tra 34 e 52 punti (o l‘1%), per il Dax .GDAXI tra 12 e 37 punti (0,5%), per il francese CAC 40 .FCHI tra 20 e 30 punti.

Oggi le contrattazioni sui mercati europei dovrebbero risentire dalla chiusura di Wall Street per la festività del Martin Luther King Day.

“La settimana parte con un passo tranquillo a causa della chiusura dei mercati Usa, ma la fiducia sulle borse fatica ancora a trovare forme di attrazione”, osserva un broker.

Negative le chiusure dei mercati europei venerdì scorso, in calo per la decima volta in tredici sedute. A pesare sui listini le banche e gli assicurativi che risentono della crisi del settore del credito.