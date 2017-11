Borse Europa, indici ancora in forte calo su timori economia Usa

MILANO (Reuters) - Le borse europee proseguono in forte calo. A pesare le chiusure negative dei mercati asiatici e i timori di una recessione negli Stati Uniti, dove oggi la Borsa resta chiusa per la festività del Martin Luther King Day.

<p>Un trader al lavoro. REUTERS/Alex Grimm</p>

Alle 16,30 l‘indice paneuropeo Ftseurofirst 300 cedeva il 4,77% a 1.293,93 punti.

L‘indice Ftse 100 cedeva il 4,99%, il Cac 40 il 5,99%, mentre il tedesco Dax era in calo del 6,7%.

Vendite in particolare sulle banche, penalizzate dalla crisi del settore del credito.

Penalizzati anche i titoli del comparto assicurativo, spinti al ribasso dal timore della loro eccessiva esposizione ai bond, dopo l‘annuncio, lo scorso venerdì, che una controllata di Ambac Financial Group Inc ha perso il rating AAA. Il Dj Stoxx insurance index perdeva il 6,67%.

Tra i titoli in evidenza:

* Philips è tra i pochi titoli in rialzo con un +0,98% dopo che il Ceo ha annunciato che la società è sulla buona strada per riuscire a rispettare gli obiettivi fissati per il 2010.

* Friends Provident registra un +4,72% spinta al rialzo da indiscrezioni secondo le quali la società di private equity statunitense JC Flowers starebbe valutando l‘ipotesi di fare un‘offerta per la compagnia assicurativa britannica.

* Societé Generale perde il 7,43% a 78,94 euro sulle voci di svalutazioni da parte della seconda banca della Francia. Il broker francese Cm-Cic Securities ha ridotto il prezzo obiettivo sul titolo a 107 euro da 127, mantenendo la raccomandazione di “hold” sulla banca. La banca non ha commentato sulle voci di svalutazioni.