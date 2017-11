BORSE EUROPA - Indici partono in lieve rialzo

indice chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.315,75 +0,34 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.487,07 +0,32 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 420,87 +0,17 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 433,81 +0,53 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 298,50 +0,48 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 20 dicembre (Reuters) - Partenza in lieve rialzo per le borse europee, con il mercato in attesa oggi di una nuova iniezione di liquidità annunciata dalla Fed e di importanti risultati trimestrali, sempre negli Usa.

Alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,34% dopo il -0,46% registrato ieri.

“C’è ancora molto nervosismo e anche se le banche centrali continuano a intervenire per sostenere il mercato interbancario, la vera questione che ci sta dietro è ancora la fiducia dei mercati”, dice Justin Urquart Stewart di 7 Investment Management.

Tra le banche, salgono di circa mezzo punto percentuale Hsbc ( HSBA.L SAN.MC RBS.L

Il rialzo del greggio CLc1 aiuta Total ( TOTF.PA RDSa.AS

A Londra il FTSE 100 .FTSE sale dello 0,24%, il DAX .GDAXI dello 0,16% e il CAC 40 .FCHI dello 0,28%.