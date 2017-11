BORSE EUROPA - Indici in lieve recupero su avvio Usa positivo

indice chiusura

alle 15,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.317,38 +0,19 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.485,46 -0,26 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 421,50 -0,37 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 432,06 +0,13 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 298,10 +0,93 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 19 dicembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio positivo nel primo pomeriggio, aiutate dall‘avvio in rialzo di Wall Street e dai risultati dell‘iniezione di liquidità da parte delle principali banche centrali per allentare le tensioni sui mercati monetari.

Alle 15,45 l‘indice Ftseurof0rst 300 .FTEU3 sale dello 0,12% a 1.491,17 punti.

L‘indice Dow Jones settoriale sulle banche arretra dello 0,23% a 422,07 punti, con le banche che restano sotto pressione dopo che Morgan Stanley ( MS.N

Il londinese FTSE 100 .FTSE guadagna lo 0,18%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,18%, il Cac 40 di Parigi .FCHI lo 0,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Positiva Philips ( PHG.AS

* Bene anche Morgan Stanley, in crescita dell‘1,5%. Attesi i risultati della banca d‘affari in giornata. Ieri i risultati del quarto trimestre di Goldman Sachs hanno superato le attese del mercato, ma le azioni hanno perso il 3% sulla scia di un outlook prudente. Oggi il titolo rimbalza lievemente.

* Male Nestlé NESN.VX in calo di circa il 2% penalizzata da una serie di downgrade di broker.