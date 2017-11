BORSE EUROPA - Indici fiacchi, vivaci i titoli tecnologici

indice chiusura

MILANO, 19 dicembre (Reuters) - Avvio fiacco per le borse europee, vivacizzate solo dal rialzo dei titoli tecnologici che ripercorrono le orme dei concorrenti Usa.

In luce Philips Electronics ( PHG.AS

Alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,19% dopo due giorni di ribassi. L‘indici di Londra .FTSE sale dello 0,06%, Francoforte .DAX e Parigi .FCHI cedono lo 0,1%.

Deboli i titoli bancari come Barclays ( BARC.L SOGN.PA

“I volumi sono molto al di sotto della media. Tutti hanno chiuso i loro conti e i titoli finanziari sono stati i peggiori del periodo”, dice Mark Sartori, numero uno per l‘equity di Fox-Pitt, Kelton. “Abbiamo un altro trimestre di dolore”.

Tra i titoli in evidenza:

*In rialzo Northern Rock NRK.L (+4%) sulle indiscrezioni stampa che parlano di un approccio di Bradford & Bingley BB.L. La società ha detto di non essere interessata a fare un‘offerta per la banca specializzata in mutui, ma il portavoce non ha voluto commentare un eventuale interesse per alcuni suoi asset.

* Sempre a Londra balza del 30% TOROTRAK ( TRK.L VOLVb.ST

* Scende invece sui minimi storici la società di servizi immobiliari DTZ DTZ.L (-9,8% a 267p) dopo aver avvertito che i risultati di fine esercizio rifletteranno le difficile condizioni del mercato del real estate.