Borse europee viste in rialzo in avvio

LONDRA, 19 marzo (Reuters) - Le borse europee dovrebbero partire in rialzo sostenute dal rally dei mercati internazionali dopo che la Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi al 2,5% dal 3,25% - un po’ meno di quanto atteso - e dopo che le due principali banche di investimento Usa, Goldman Sachs (GS.N) e Lehman Brothers LEH.N, hanno annunciato risultati superiori alle previsioni del mercato.

Gli spreadbetter a Londra prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra in rialzo di 33-37 punti (+0,7%), il DAX .GDAXI di 46-72 punti (fino a un +1,1%) e che il CAC 40 .FCHI salga in avvio di 36-58 punti (+1,3%).

Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è salito del 3,52%.

“Il fatto che la Fed abbia tagliato di 75 punti base, e non di 100 come atteso da molti, ha messo inizialmente sotto pressione i mercati, ma la reazione negativa non è durata e Wall Street è tornata a correre con il Dow che ha chiuso in rialzo di oltre 400 punti”, dice Claire Collingwood, trader di CMC Markets, in una nota. “Ci aspettiamo che la fase di rialzo prosegua questa mattina in Europa”.

Occhi su BNP Paribas (BNPP.PA), che ha rinunciato all‘idea di fare un‘offerta sulla concorrente Societe Generale (SOGN.PA).