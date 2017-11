Borse Europa: indici positivi, bene i bancari con SocGen

LONDRA (Reuters) - Borse europee in rialzo trainate dai bancari come Royal Bank of Scotland su voci di una possibile ricapitalizzazione e SocGen.

<p>L'ingresso della borsa di Londra. REUTERS</p>

Sul fronte dei risultati societari, dopo le ultime confortanti trimestrali dagli Usa c’è attesa oggi per quella di Citigroup, la maggiore banca statunitense.

Intorno alle 9,50 sui singoli mercati europei il Ftse 100 britannico sale dello 0,59%, il Cac 40 francese guadagna lo 0,86% e il Dax tedesco avanza dello 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Royal Bank of Scotland sale dello 0,4% rallentando decisamente dai massimi di avvio, quando guadagnava oltre il 3%. Secondo una fonte la banca sarebbe sul punto di annunciare un aumento di capitale la prossima settimana. Una mossa che viene interpretata positivamente dal mercato, in quanto inziativa per migliorare la propria condizione patrimoniale. “Significa anche che hanno una idea più chiara sulle esposizioni”, commenta un operatore.

* Migliora RIO TINTO dopo una partenza negativa. Il titolo subisce comunque voci di mercato secondo cui BHP Billiton non aumenterà l‘offerta per la società.

* Guadagna l‘1,6% SOCIETE’ GENERALE sulla notizia che Daniel Bouton lascerà la carica di AD al vice Frederic Oudea mentre manterrà il ruolo di presidente. La reputazione di Bouton è stata compromessa dal recente scandalo finanziario che ha colpito l‘istituto francese. Gli analisti non escludono che Bouton possa lasciare anche la presidenza a Oudea.

* EMPRESARIA, società specializzata in ricerca del personale, sale di oltre il 5% grazie a utili lordi e ricavi raddoppiati nell‘anno come risultato della strategia di diversificazione a livello internazionale.