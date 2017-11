BORSE EUROPA - Indici positivi sostenuti da energetici e tlc

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.436,39 +1,45 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 860,97 +1,27 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 180,43 +0,97 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 289,73 +1,92 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 172,20 +1,09 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 1 luglio (Reuters) - Le borse europee avanzano negli scambi della prima seduta del trimestre, sostenute da Wall Street positiva in avvio, nonostante il dato Adp sui disoccuoati a giugnpo peggiore delle attese. I mercati restano in attesa di ulteriori dati macro Usa che verranno resi noti nel pomeriggio.

A sostenere i listini sono soprattutto le materie prime che avanzano dopo il dato del Pmi cinese migliore delle attese e oltre la soglia di 50 per il quarto mese di fila.

Il greggio CLc1 scambia oltre 71 dollari al barile, tagliando le perdite di ieri, sulla scia dei dati diffusi da Pechino e del calo delle scorte di greggio Usa.

“Abbiamo iniziato il terzo trimestre sentendoci un po’ più fiduciosi che il peggio sia passato”, commenta Howard Wheeldon , strategist di Bgc Partners a Londra.

“C’è una sensazione molto positiva che emerge dall‘economia mondiale, in particolare dall‘area asiatica. In Occidente ci sono molte speranze e aspetative. Sì, abbiamo toccato il fondo ma al momento non si vede ancora una ripresa, e non possiamo parlare di crescita finchè non vediamo una ripresa”, aggiunge Wheeldon.

Intorno alle 15,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,22% circa. Sui singoli listini Ftse 100 .FTSE avanza del‘1,52%, Cac-40 .FCHI dell‘1,82% e Dax .GDAXI sale dell‘1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Energetici .SXEP brillanti grazie al rincaro del greggio, con BP ( BP.L RDSa.L TOTF.PA

* Bene anche i minerari .SXPP, con ANTOFAGASTA ( ANTO.L BLT.L RIO.L KAZ.L

* EADS EAD.PA avanza di quasi il 4% oggi sulla scia delle notizie diffuse dal sito di Le Point secondo cui il gruppo avrebbe chiuso un contratto per la sorveglianza delle frontiere dell‘Arabia Saudita stimato per 2,5 miliardi di dollari.

* I titoli tlc .SXKP avanzano dell‘1,1% dopo che Credit Suisse ha rivisto il giudizio a “overweight” da “market weight” e ha detto che le telecomunicazioni nel 2009 hanno il maggior free cash flow nel 2009 e i maggiori dividendi in Europa. BT ( BT.L VOD.L