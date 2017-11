Borse europee attese in rialzo tra 0,4 e 0,8%, orfane di Ws

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono attese positive, almeno nelle prime battute. I mercati dovrebbero stabilizzarsi dopo i netti cali della scorsa settimana provocati dai soliti timori di recessione negli Stati Uniti.

Il petrolio si porta sopra i 95 dollari al barile, mentre ci sono acquisti sostenuti anche sull‘oro, considerato bene rifugio.

I bookmaker prevedono aperture in rialzo per il FTSE 100 .FTSE tra 24 e 26 punti, per il DAX .GDAXI tra 43 e 53 punti e per il CAC .FCHI tra 31 e 37 punti. I guadagni nel complesso dovrebbero essere tra lo 0,4 e lo 0,8%.

Con un‘agenda societaria scarna e i mercati Usa chiusi per il President Day, le borse europee dovrebbero a fatica trovare una direzione in un mercato che rimane comunque impostato al ribasso.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha ceduto quasi 2 punti percentuali venerdì ed è del 20% negativo rispetto ai massimi dello scorso luglio.