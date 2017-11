Borse europee attese in calo in avvio

PARIGI, 18 dicembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in calo oggi, estendendo il ribasso di ieri, mentre cresce la paura che la combinazione, negli Stati Uniti, di prezzi in aumento e mercato immobiliare in rallentamento portino la prima economia del mondo verso la stagflazione.

I bookmaker finanziari, o spread better, prevedono da Londra che il FTSE 100 .FTSE apra in calo tra 4 e 10 punti, che il DAX .GDAXI ceda tra 28 e 36 punti, che il CAC 40 .FCHI scenda in avvio di 14-22 punti.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha perso ieri l‘1,6% a 1.491,7 punti, minimo di chiusura dal 27 novembre.