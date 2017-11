BORSE EUROPA - Calo Indici su minerari e banche, attesa Ism Usa

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.746,35 -1,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 961,12 -1,12 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 227,31 -2,2 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 297,15 -0,85 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 182,87 -0,54 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 1 settembre (Reuters) - Le borse europee scivolano negli scambi del pomeriggio, appesantite da Wall Street in lieve calo in avvio, in una seduta caratterizzata da forti ribassi di minerari .SXAP e del settore bancario .SX7P.

Gli investitori si mantengono cauti in attesa di conoscere il dato relativo all‘Ism manifatturiero Usa ad agosto, che verrà diffuso alle 16,00 italiane.

“Le persone stanno sempilicemente effettuando prese di profitto al momento”, commenta Francois Chevallier, strategist di Banque Leonardo a Parigi.

“Le quotazioni dei titoli sono tornate più o meno alla normalità, e ora che questo è fatto, il focus tornerà sui miglioramenti dei consensus”, aggiunge Chevallier.

A sostenere i recenti rialzi dei listini europei i buoni dati macroeconomici e i risultati societari che in molti casi hanno sorpreso positivamente rispetto alle stime.

Secondo dati Reuters, tra le 253 società che fanno parte del paniere DJ Stoxx 600 ad aver diffuso i propri risultati in questa satgione di trimestrali, 132 hanno superato il consensus, due sono risultate in linea con le attese e 119 hanno annunciato dati deludenti.

Intorno alle 15,40 l‘indice europeo FTSEurofirst perde l‘1,12%. L‘inglese Ftse 100 perde lo 0,91%, il tedesco Dax .GDAXI perde l‘1,16% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,7%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario .SX7P è tra i peggiori del paniere europeo e cede circa il 2% alle 15,45, trascinando i listini. HSBC ( HSBA.L SAN.MC

* Anche i minerari .SXPP sono in rosso, appesantiti dai ribassi delle materie prime. ANGLO AMERICAN ( AAL.L RIO.L

* Il settore auto .SXAP cede oltre il 2%, appesantito da VOLKSWAGEN ( VOWG.DE

* In lieve rialzo i titoli farmaceutici .SXDP considerati difensivi, tra cui spicca AstraZeneca ( AZN.L SASY.PA BMY.N

* L‘operatore nel settore entretainment Vivendi ( VIV.PA ZAIN.KW

* BASF BASF.DE sale del 2,6% sulle voci di un interessamento da parte di compagnie pubbliche cinesi nell‘acquisto di quote del gigante della chimica.