Borse Europa: indici in rialzo, bene oil e farmaceutici

MILANO (Reuters) - Borse europee in rialzo a inizio seduta, aiutate dal progresso dei titoli farmaceutici dopo i risultati positivi pubblicati su un farmaco per cardiopatici della Sanofi-Aventis.

<p>Un trader alla Borsa di Francoforte. REUTERS/Alex Grimm</p>

Bene anche il comparto energetico grazie al nuovo rafforzamento del greggio, vicino ai 125 dollari a barile.

Alle 9,35 il FTSEurofirst 300 sale dello 0,48% a 1.366,39 dopo aver archiviato due sedute consecutive in rialzo.

Tra i titoli in evidenza:

*I petroliferi TOTAL (+0,9%), BP (+0,56%) e ROYAL DUTCH SHELL (+0,8%).

*BRITISH AIRWAYS sale del 2,9%, dopo un avvio in rialzo del 5%, grazie a un utile annuale in crescita del 45%, in linea con le attese, e all‘annuncio di un dividendo di 5 pence, il primo dal 2001.

*SANOFI-AVENTIS guadagna il 2,5% dopo un rapporto scientifico secondo cui i pazienti affetti da aritmia cardiaca hanno meno probabilità di finire in ospedale se curati con il farmaco sperimentale Multaq, prodotto dall‘azienda.