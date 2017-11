BORSE EUROPA - Indici riducono rosso grazie a Wall Street

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.142,16 -0,02 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.104,29 -0,53 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 254,23 -0,71 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 362,82 -1,9 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 213,74 +1,23 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 16 luglio (Reuters) - Le borse europee provano ad alzare la testa sui segnali di forza giunti d‘oltreoceano, dove Wall Street viaggia positiva grazie ai buoni risultati trimestrali di Wells Fargo ( WFC.N

Intorno alle 16,30, il Ftseurofirst 300 .FTEU3 riduce le perdite a -0,53% rispetto al -1% toccato dopo l‘uscita del dato sull‘inflazione americana.

Tra le singole borse, l‘inglese FTSE 100 .FTSE perde l‘1,3%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna lo 0,36% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,2%.

A livello di settori, restano in forte ribasso i minerari .SXPP e i petroliferi .SXEP, i cui Stoxx cedono rispettivamente il 3,47% e l‘1,81%.

Lievemente in rosso le banche .SX7P, che perdono lo 0,51%, mentre le auto .SXAP, girate in positivo dopo una mattinata segnata dal calo delle immatricolazioni di giugno in Europa occidentale, balzano del 2,89%.

Tra i titoli in evidenza:

* La banca britannica HBOS HBOS.L cede il 5% a 247 pence, al di sotto dei 270 pence che rappresentano il prezzo dell‘aumento di capitale che chiude venerdì. I trader citano inoltre l‘allargamento dei Cds (Credit default swaps) sul debito subordinato di 25 punti base a 320 punti base.