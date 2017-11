Borse europee, bancari in calo, bene energetici su scia petrolio

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.525,04 -1,06 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.260,80 -0,52 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 312,38 -0,74 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 422,01 +0,74 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 236,37 -0,56 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 16 giugno (Reuters) - I titoli europei scendono, con in testa le banche, dopo la pubblicazione dei dati dell‘industria manufatturiera dello Stato di New York di giugno, peggiori delle aspettative, e dopo che Lehman Brothers LEH.N ha confermato di aver chiuso il secondo trimestre con perdite per 2,8 miliardi di dollari.

L‘unico indice in territorio positivo è quello che raggruppa i titoli energetici .SXEP, sulla scia dell‘impennata del prezzo del greggio arrivato a sfiorare i 140 dollari a barile.

Intorno alle 16,30 l‘indice tedesco .GDAXI perde lo 0,9%, l‘iglese Ftese 100 .FTSE lo 0,22%, e l‘indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le compagnie aeree la British Airways BAY.L perde oltre il 5%, scontando il prezzo del petrolio arrivato a sfiorare 140 dollari al barile. Anche Air France ARIF.PA, che stamattina ha fatto un balzo del 2,5% dopo che Goldman Sachs l‘aveva aggiunta alla pan-Europe list aumentando il rating a “buy” da “neutral”, scende oltre il 2%. Iberia IBLA.MC perde oltre il 6% e Ryanair ( RYA.I

* BlueBay Asset Management BBAY.L perde il 13,86%, dopo aver annunciato che probabilmente i profitti annuali non saranno all‘altezza delle previsioni.

* Il titolo della banca inglese Barclays ( BARC.L SAN.MC SOGN.PA BNPP.PA DBKGn.DE

* Prosegue la flessione del settore dei media .SXMP, con l‘eccezione della britannica Yell YELL.L che avanza di oltre tre punti percentuali sulle indiscrezioni di stampa riguardanti le pressioni degli investitori istituzionali per un cambio di management.

* Perde il 3,58% la francese Eads EAD.PA, dopo che due studi legali americani hanno annunciato di voler intraprendere una class action nei confronti del gruppo aerospaziale per frode e insider trading in occasione della ritardata consegna del superjumbo A380 nel 2005-6.