BORSE EUROPA - Indici peggiorano scia avvio debole Wall Street

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - Le borse europee estendono i ribassi nel pomeriggio sulla scia dell‘avvio debole di Wall Street, con i bancari pesanti su timori di nuove perdite legate al credito.

Le preoccupazioni per le prospettive economiche, alimentate dai dati macro del primo pomeriggio, pesano inoltre sui listini mondiali trascinando la Borsa Usa al ribasso nelle prime battute.

La banca francese Natixis ( CNAT.PA

I trader sottolineano inoltre che molti investitori stanno sistemando le loro posizioni in vista delle vacanze scolastiche della prossima settimana in Gran Bretagna e della chiusura dei mercati per festività lunedì negli Stati Uniti.

Intorno alle 15,35 sui singoli mercati europei l‘Ftse londinese .FTSE cede l‘1,37%, il Dax di Francoforte .GDAXI l‘1,76% e il Cac 40 parigino .FCHI l‘1,63%.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE POST ( DPWGn.DE

* Il carattere difensivo favorisce GLAXOSMITHKLINE ( GSK.L BRKa.N

* ALLIANCE & LEICESTER ALLL.L lascia sul terreno oltre il 4% penalizzata dal taglio di target price da parte di Citigroup e dal sentiment negativo sul settore dopo i risultati deludenti annunciati mercoledì dalla banca rivale Bradford & Bingley BB.L.