BORSE EUROPA - Indici contrastati scia Usa dopo risultati

indici chiusura

alle 16,40 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.852,14 -0,14 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.358,39 +0,29 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 361,66 -0,12 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 436,58 +0,64 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 251,35 -0,05 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Le borse europee sono contrastate insieme a Wall Street, dopo un‘ondata di risultati trimestrali.

I settori farmaceutico e petrolifero sono quelli che vanno meglio, in ribasso banche e assicurazioni.

Alle 16,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,29% a 3.852 punti, il DJ EuroStoxx cala dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* Zurich Financial ZURN.VX, in rialzo del 3%, dopo aver annunciato un utile trimestrale in crescita del 3%, sopra le attese, grazie al contenimento dei costi.

