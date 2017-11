BORSE EUROPA - Indici in calo su banche dopo avvio positvo

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.745,96 -1,12 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 961,83 -1,03 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 227,21 -2,27 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 297,86 -0,65 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 182,12 -0,92 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 1 settembre (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in terreno positivo per poi girare verso un deciso rosso spinte dal calo dei titoli bancari che si è rafforzato. L‘inizio positivo era stato dettato dai titoli difensivi dei produttori di medicinali nell‘attesa i dati sulle vendite delle case in costruzione Usa del pomeriggio.

Gli analisti intervistati da Reuters prevedono che le vendite di case in costruzione aumentino del 2% rispetto all‘incremento del 3,65% del mese scorso.

Rimangono positvi solo i farmaceutici il cui stoxx europeo .SXDP sale di circa 1%.

Scendono invece il settore delle utilities .SX6P, dei trasporti .SXTP e del real estate .SX86P, nonostante Morgan Stanley abbia innalzato oggi il price target di molte delle aziende dello stoxx.

Intorno alle 10,25 l‘indice europeo FTSEurofirst perde lo 1,03%. L‘inglese Ftse 100 perde lo 1,3%, il tedesco Dax .GDAXI perde l‘1,41% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario .SX7P dopo un inizio piatto gira in negativo - cede circa il 2,5% alle 10,30 - tirandosi dietro i listini. Tra i titoli peggiori Allied Irish bank ( ALBK.I BARC.L DBKGn.DE

* Il settore minerario .SXPP scende spinto dal calo del prezzo del rame di oltre il 2% che penalizza i grandi player con Anglo American ( AAL.L ANTO.L BLT.L

* In un mercato ancora decisamente negativo brillano i titoli farmaceutici considerati difensivi tra cui spiccano GlaxoSmithKline ( GSK.L AZN.L

* BASF BASF.DE sale del 2,6% sulle voci di un interessamento da parte di compagnie pubbliche cinesi nell‘acquisto di quote del gigante della chimica.