Borse europee attese in calo, occhi su Barclays, Bayer

LONDRA (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in calo in una giornata segnata da molti appuntamenti societari, a partire dai risultati di Barclays, Credit Agricole e Zurich Financial.

<p>Un trader al lavoro alla borsa di Francoforte. REUTERS/Kai Pfaffenbach</p>

Gli spread better finanziari a Londra prevedono che il FTSE 100 apra in calo tra 1 e 7 punti, che il DAX perda 12-16 punti e che il CAC-40 ceda tra 1 e 10 punti in avvio.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,64%.

Positivi i mercati asiatici e quelli Usa, che hanno beneficiato dei dati, migliori delle attese, sull‘inflazione americana diffusi ieri pomeriggio, del recupero del dollaro e del calo del petrolio.

Sarà probabilmente Barclays a dare una direzione al settore finanziario. Occhi anche su Bayer dopo che il le autorità Usa hanno reso noto che la società sta ritirando gli ultimi rifornimenti del farmaco Trasylol (per gli interventi al cuore) dal mercato americano sulla scia di uno studio che ha evidenzato maggiori rischi di mortalità rispetto a due altri farmaci alternativi.