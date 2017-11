BORSE EUROPA - Indici in rosso con finanziari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.164,88 -1,60 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.117,15 -1,48 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 258,96 -2,71 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 378,50 -0,37 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 210,23 -1,61 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 15 luglio (Reuters) - Le borse europee aprono in ribasso, sulla scia dei persistenti timori per il settore finanziario che hanno fatto chiudere in rosso anche le piazza americana e quella asiatica.

Il collasso di Indymac venerdì ha controbilanciato l‘ottimismo generato dal piano del governo Usa per salvare Fennie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.M, che era comunque stato interpretato dai trader come un ulteriore segnale di debolezza del mercato.

Le perdite più nette sono dell‘indice che raggruppa i titoli finanziari .SX7P.

A livello di dati macro la giornata è particolarmente ricca. Alle 10,30 è previsto l‘indice dei prezzi al consumo di giugno della Gran Bretagna; alle 11,00 il dato Zew di luglio sulla fiducia dell‘economia tedesca.

Negli Stati Uniti sono attesi alle 14,30 ora italiana l‘Indice manufatturiero Empire Fed New York, i prezzi alla produzione di giugno, le vendite al dettaglio di giugno e le scorte dell‘industria. Alle 16,00 Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, terrà la sua audizione semestrale al Senato americano, presentando il rapporto sulla politica monetaria e le stime macro della Fed.

Intorno alle 10,00 il DAX tedesco .GDAXI, che ha toccato il suo minimo da tre mesi, scende dell‘1,96%. L‘inglese FTSE .FTSE perde l‘1,47% e il francese CAC 40 .FCHI l‘1,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* La francese DANONE ( DANO.PA

* Tra le banche più colpite dagli sviluppi della crisi finanziaria, BRADFORD & BINGLEY BB.L, giù del 7,55%, che nell‘assemblea straordinaria prevista giovedì dovrebbe votare a favore di un aumento di capitale da 400 milioni di euro. Male anche BNP PARIBAS ( BNPP.PA SOGN.PA CBKG.DE RBS.L

* GDF GAZ.PA guadagna lo 0,23%, recuperando le proprie perdite, dopo che il suo presidente, Jean-François Cirelli, e quello di SUEZ LYOE.PA, Gérard Mestrallet, hanno annunciato un dividendo straordinario di 0,80 euro per azione.

* NOKIA NOK1V.HE scende del 2,2%, dopo una raffica di giudizi negativi. Chevreux ha tagliato il rating della società specializzata in cellulari a “underperform” a “perform”. Citgroup ha tagliato il suo target price a 24 euro da 27 euro, con rating invariato a “buy”, mentre Westlb ha tagliato il rating a “add” da “buy” e il suo target price a 18,2 euro da 25,5 euro.