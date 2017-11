BORSE EUROPA - Indici estendono ribasso con banche, minerari

indici chiusura

alle 15,50 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.335,07 -4,08 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 824,71 -4,33 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 159,39 -5,73 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 276,96 -5,53 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 151,44 -3,76 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - L‘azionario europeo amplia le perdite nel pomeriggio appesantito dai timori su una recessione globale in arrivo che impatta negativamente soprattutto su bancari e materie prime.

“E’ stato un avvio di settimana deludente con cattive notizie in tutti i dati Pmi europei anche se auspicabilmente questo si tradurrà in ulteriori tagli dei tassi in Gran Bretagna e in Europa”, dice Mike Lenhoff di Brewin Dolphin.

Alle 15,40 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede il 4,33%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E il 4,08%. Ribassi poco sotto il 4% per Francoforte .GDAXI e Parigi .FCHI, intorno al 3,5% per Londra .FTSE

Tra i titoli in evidenza:

* Lo stoxx dei bancari .SX7P perde il 5,73% con cali pesanti per tutti i big europei come BNP PARIBAS ( BNPP.PA CAGR.PA DBKGn.DE

In controtendenza nel comparto le banche irlandesi come Allied Irish Banks ( ALBK.I

* La debolezza del greggio deprime i petroliferi come BG Group BG.L, ROYAL DUTCH SHELL ( RDSa.L TOTF.PA AAL.L ANTO.L