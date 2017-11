BORSE EUROPA -Indici in rialzo con Wall Street, aiutano dati Usa

indici chiusura

alle 15,55 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.704,38 +0,90 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.286,37 +0,89 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 349,45 +0,32 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 393,54 +2,38 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 237,87 -0,11 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio positivo seguendo la scia dell‘apertura in rialzo di Wall Street, incoraggiata dai dati in linea con le attese sui prezzi alla produzione core di marzo e dall‘indice sull‘attività manifatturiera di New York superiore alle aspettative.

Sui listini europei proseguono gli effetti positivi di Repsol ( REP.MC PETR4.SA PBR.N

I due titoli balzano rispettivamente del 10,6% e del 6%.

Deboli in generale le auto (-0,11% lo Stoxx .SXAP) sulla scorta di una flessione delle immatricolazioni europee in marzo e nel primo trimestre

Intorno alle 15,55 sui signoli mercati europei il Ftse 100 .FTSE britannico guadagna l‘1,63%, il Cac 40 .FCHI francese lo 0,8% e il Dax .GDAXI tedesco lo 0,76%.

Tra i titoli in evidenza:

* La catena della grande distribuzione TESCO ( TSCO.L

* Il produttore di farmaci anglo-svedese ASTRAZENECA ( AZN.L

* Sempre nel settore, la svizzera ROCHE ROG.VX lascia invece sul terreno il 2% circa dopo che il suo farmaco Rituxan non si è rivelato efficace per un tipo di sclerosi multipla.