Borse Europa girano in negativo dopo Bernanke su svalutazioni

MILANO (Reuters) - Le borse europee girano in negativo nelle ultime battute sulla scia dei commenti del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, che ha detto di aspettarsi nuove svalutazioni in arrivo per le banche di investimenti.

Alle 17,20 il FtsEurofirst 300 cede lo 0,18%, sui mini intraday.

Sui singoli mercati l'Ftse londinese perde lo 0,28%, il Dax di Francoforte lo 0,36% e il Cac 40 parigino lo 0,32%.

Lo Stoxx dei bancari lascia sul terreno l'1,22%. La svizzera Ubs, già colpita dalle vendite durante la seduta, perde l'8,4%.