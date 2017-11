Borse Europa, bene con banche, M&A spinge A&L, Itv e Continental

LONDRA (Reuters) - Seduta in progresso per le borse europee dopo l‘apertura positiva di Wall Street, con i bancari tonificati dall‘annuncio di ieri del governo Usa di un piano di emergenza per le due agenzie di mutui Fannie Mae e Freddie Mac. Dopo il buon avvio, la borsa Usa cede parte del rialzo con i due colossi dei mutui in ritirata.

Notizie di M&A mettono le ali a CONTINENTAL, ALLIANCE&LEICESTER e ITV.

Intorno alle 16,00 l‘indice inglese FTSE 100 è in progresso dell‘1,26%, l‘indice tedesco Dax dello 0,93% e il Cac 40 francese dell‘1,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* ALLIANCE & LEICESTER vola del 49,5% dopo che il SANTANDER ha annunciato l‘intenzione di acquistare dell‘istituto bancario britannico per 1,6 miliardi di euro.

* La rete britannica ITV balza del 14,36% dopo che il Presidente esecutivo, Micheal Grade, ha detto di esser stato contattato da potenziali acquirenti per la quota del network in mano a BSkyB.

* In buon rialzo il gruppo di scommesse LADBROKE (+9,06%) con i trader che citano voci di mercato su possibili acquisti da parte di investotori irlandesi.

* CONTINENTAL continua la sua corsa, raggiungendo +24,17%. Il gruppo di pneumatici e componenti per auto ha confermato di aver avuto un incontro con la società ingegneristica Schaeffler riguardo un eventuale ‘fidanzamento’. Secondo il Financial Times e la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l‘offerta di Schaeffler è di circa 10 miliardi di euro. Lo Stoxx paneuropeo delle auto avanza del 2,62%.

* Tonica PHILIPS, società olandese di elettronica, in progresso del 7,11% sull‘onda di una trimestrale migliore delle attese.

* FANNIE MAE e FREDDIE MAC, quotate anche sulla piazza tedesca, avanzano, ma sotto i massimi. Sulla piazza americana i due titoli venerdì hanno chiuso in ribasso rispettivamente del 22,35% e del 3,13%, perdendo oltre il 40% nell‘arco di tutta la scorsa settimana.