BORSE EUROPA -Indici positivi scia Wall Street dopo dati vendite

indici chiusura

alle 15,40 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.824,77 +0,55 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.340,65 +0,48 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 362,61 +1,71 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 391,78 -0,20 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 278,69 -0,52 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 13 febbraio (Reuters) - Le borse europee girano in positivo nel primo pomeriggio sulla scia dei dati sulle vendite al dettaglio Usa, migliori delle attese, che hanno alleviato i timori sulle prospettive delle spese dei consumatori della maggiore economia mondiale.

Secondo i dati del dipartimento del Commercio le vendite al dettaglio a gennaio sono salite dello 0,3%, una ripresa inattesa - gli analisti avevano previsto un calo dello 0,2% - che riflette la forza delle vendite di nuove auto e benzina.

Positiva anche la partenza di Wall Street, che ha dato ulteriore slancio ai listini europei.

A livello settoriale brillano le auto (+1,9% lo Stoxx .SXAP) guidate dai progressi di Peugeot e Renault, bene intonate le banche in un mercato che continua a soppesare l‘offerta del miliardario Usa Warren Buffett di riassicurare alcune passività dei maggiori assicuratori di bond.

Restano deboli i petroliferi mentre il gruppo svizzero di engineering ABB ABBN.VX crolla dopo l‘uscita del suo AD.

Intorno alle 15,40 sui singoli mercati l‘Ftse londinese .FTSE cede lo 0,1%, il Dax di Francoforte .GDAXI sale dello 0,35% e il Cac 40 parigino .FCHI guadagna lo 0,73%.

Tra i titoli in evidenza:

* ABB ABBN.VX lascia sul terreno il 7,5% dopo l‘uscita di scena dell‘amministratore delegato Fred Kindle motivata da conflitti sulla strategia del gruppo, in una mossa a sorpresa tra speculazioni sui suoi piani di acquisizioni.

* Lettera su THYSSENKRUPP ( TKAG.DE

* Il gruppo olandese della birra HEINEKEN ( HEIN.AS

* ARCELOR MITTAL ISPA.AS scivola di oltre il 3% nonostante la presentazione di risultati 2007 in linea con le attese e l‘annuncio di previsioni ottimistiche per il primo trimestre 2008. Gli analisti rilevano tuttavia che la guidance per il primo trimestre non era al massimo delle attese e che il balzo del titolo nelle ultime sedute ha aperto spazi per prese di profitto.