BORSE EUROPA - Indici cedono oltre 1% con bancari

indici chiusura

alle 9,45 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.754,55 -1,28 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.317,72 -1,24 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 350,90 -1,58 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 388,50 -1,15 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 275,18 -1,77 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 13 febbraio (Reuters) - L‘azionario europeo scivola di oltre un punto percentuale esaurendo la spinta innescata dall‘offerta da 800 miliardi di dollari di Warren Buffett per salvare un gruppo di riassicuratori di bond americani.

Sui listini grava la debolezza dei bancari, con Barclays ( BARC.L

Intorno alle 9,45 il benchmark paneuropeo FTSEUrofirst 300 <,FTEU3> si muove in ribasso dell‘1,24% 1 1.317,72 punti.

Sui singoli mercati l‘Ftse londinese .FTSE arretra dello 1,42%, il Dax di Francoforte .GDAXI dell‘1,27% e il Cac 40 parigino .FCHI dell‘1,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* NORTHERN ROCK NRK.L cede oltre il 7% dopo che una fonte ha riferito che Virgin è il candidato preferito dal governo britannico per rilevare la banca in difficoltà. Tuttavia l‘azienda del mliardario Richard Branson dovrà alzare la sua offerta se vuole evitare che prenda piede l‘ipotesi nazionalizzazione, al momento la soluzione migliore per i contribuenti.

* Sempre a Londra venduta RIO TINTO ( RIO.L BHP.AX

* ARCELOR MITTAL ISPA.AS scivola di circa 3% dopo la presentazione di risultati 2007 in linea con le attese e l‘annuncio di previsioni ottimistiche per il primo trimestre 2008.

* In controtendenza anche TOTAL ( TOTF.PA

* A Parigi prosegue il momento negativo di ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, fanalino di coda del CAC francese.