BORSE EUROPA - Indici proseguono in negativo dopo partenza WS

indici chiusura

alle 15,55 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.041,25 -1,44 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 726,74 -0,95 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 125,17 +0,64 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 251,70 -2,17 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 145,54 -0,63 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 aprile (Reuters) - Continuano a viaggiare ben al di sotto della parità gli indici delle borse europee, la cui flessione trova conferma nel poco convincente debutto del listino Usa.

All‘impostazione ribassista dei mercati contribuiscono le ultime scoraggianti notizie macro giunte da Washington circa le condizioni del mercato del lavoro.

Il rapporto Adp sugli occupati del settore privato relativo a marzo segnala la perdita di 742.000 posti di lavoro, maggiore flessione dall‘introduzione dell‘indice nel 2001 da confrontare al consensus per un -655.000.

Tra i singoli comparti da evidenziare la relativa tenuta dei titoli finanziari, tra cui basti rilevare il +3,5% di Hsbc ( HSBA.L

Al generale recupero dei bancari fa da contraltare il -4,7% di Societe Generale ( SOGN.PA

Molto male anche la belga Fortis FOR.BR, che sconta il possibile slittamento del voto dei soci sulla vendita del ramo bancario a Bnp paribas che aumenta i dubbi sull‘effettiva realizzazione del progetto.

Pesante invece il capitolo energetici, che sconta la marcata correzione del greggio.

Intorno alle 16 FTSEurofirst 300 .FTEU3 in calo di 0,92%, mentre tra i singoli listini Londra .FTSE accusa un -0,88%, Parigi .FCHI un -1,59 e Francoforte .GDAXI -136%.

Tra i titoli in evidenza:

* Proseguono gli acquisti sul titolo Renault ( RENA.PA

* Profondo rosso per il cementifero francese e leader mondiale Lafarge LAFP.PA, in calo di 5% dopo l‘annuncio di un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro finalizzato alla riduzione del debito

* Ridimensiona il recupero per tornare poco oltre la parità Ubs UBSN.VX, dopo una mattinata in denaro grazie alla nomina dell‘ex AD Credit Suisse Ulrich Koerner come Chief Operating Officer

* Caduta verticale per le azioni Gm slla piazza di Francoforte ( GM.N