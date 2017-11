Borse Europa, indici in calo, Commerz trascina calo banche

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.337,55 -0,82 3.711,03 FTSEurofirst300 1.182,92 -0,99 1.314,42 DJ Stoxx banche 291,60 -1,28 337,67 DJ Stoxx oil&gas 377,83 -0,29 435,73 DJ stoxx tech 240,41 -0,93 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA (Reuters) - Borse europee in netto calo in avvio, trascinate dai titoli bancari, in particolare da Commerzbank, che perde circa il 6% dopo l'accordo di acquisizione di Dresdner Bank da Allianz per 14,5 miliardi di dollari.

Alle 9,45 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,98% a 1.182,98 punti, aprendo il mese all'insegna della debolezza dopo il +1,2% raccimolato ad agosto, il secondo mese chiuso positivamente da 10 mesi a questa parte.

Tra i titoli in evidenza:

*COMMERZBANK cede il 6,02% a 18,88 euro mentre ALLIANZ perde circa l'1%. Per Commerzbank, l'acquisizione appare "più cara del previsto", si legge in una nota di DZ Bank. "A prima vista l'operazione non ci piace affatto", aggiunge.

Secondo Heino Ruland, analista di FrankfurtFinanz, gli azionisti di Commerzbank "soffriranno per diversi anni".

*Il LONDON STOCK EXCHANGE scende del 3% dopo che il Financial Times ha scritto che la società mercato introdurrà decisi tagli alle commissioni e incentivi per i trader.

* Scivola del 16% HEADLAM GROUP. Il gruppo attivo nel settore della pavimentazione per interni ha avvertito che potrebbe essere difficile raggiungere i target annuali.