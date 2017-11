BORSE EUROPA - Indici estendono cali, pesano banche, estrazioni

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.390,22 -1,64 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 849,62 -1,42 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 165,55 -2,08 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 287,20 -2,03 442,02

DJ Stoxx tech .SX8P 155,10 -1,44 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - Dopo una partenza al confine tra segno più e segno meno le borse europee estendono i cali, trainate al ribasso da banche e titoli delle estrazioni minerarie.

L‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3, che la scorsa settimana era rimbalzato del 13,3% (ma perde più del 42% dall‘inizio dell‘anno), alle 9,50 cede l‘1,4%.

Deboli i bancari come BNP Paribas ( BNPP.PA BARC.L

Tra le singole piazze l‘inglese Ftse 100 .FTSE perde l‘1,5%, come il Cac-40 .FCHI, leggermente di più il Dax .GDAXI (-2%).

Tra i titoli in evidenza:

* Pesanti i tecnologici e in particolare WAVECOM WAVC.PA, che perde oltre il 7%: Gemalto GTO.PA ha dichiarato di voler rinunciare all‘Opa sulla concorrente, se alcuni termini dell‘offerta non verranno accettati dall‘assemblea dei soci Wavecom fissata per l‘8 dicembre.

* Cede INFINEON ( IFXGn.DE

* Fiacchi i titoli delle estrazioni minerarie e gli energetici, con il prezzo del petrolio CLc1 che perde 2 dollari a quota 52,48. Lo Stoxx degli oil&gas SXEP cede il 2,3%, quello dei titoli legati alle materie prime .SXPP il 4,6%.