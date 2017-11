Borse europee attese in calo in avvio

PARIGI, 1 settembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in calo oggi sulla scia dei ribassi registrati in Usa e Asia dopo che la preoccupazione espressa da Dell DELL.O sulla domanda di tecnologia ha nuovamente messo sotto pressione i titoli tech.

I timori per gli effetti dell‘uragano Gustav hanno creato ulteriore tensione sui mercati, con il petrolio che oggi è salito di oltre un dollaro.

I bookmaker finanziari, o spread better, prevedono da Londra che il FTSE 100 .FTSE apra in calo di 42-47 punti, che il DAX .GDAXI ceda tra 30 e 41 punti e che il CAC 40 .FCHI perda in avvio tra 20 e 29 punti.

“La combinazione di un weekend festivo e dell‘arrivo dell‘uragano Gustav sulla costa Usa del Golfo ha ovviamente spinto al ribasso Wall Street prima della chiusura e ci aspettiamo che la stessa intonazione si trasferisca oggi sulle borse d‘Europa”, dice Matt Buckland, dealer di CMC Markets, in una nota.

I mercati Usa resteranno chiusi oggi per il Labour Day.