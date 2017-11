Borse Europa, indici rallentano sulla scia di Wall Street

MILANO (Reuters) - Le borse europee proseguono attorno alla parità, rallentando, sulla scia della partenza incerta di Wall Street, rispetto alla prima parte della seduta.

La trimestrale oltre le aspettative diffusa dalla banca britannica Hsbc, che sale di quasi due punti percentuali, ha rassicurato gli investitori riguardo all'impatto della crisi del credito sui bilanci, ma non ha dato una spinta all'intero comparto bancario.

Buone notizie anche sul fronte delle prospettive inflazionistiche, con la frenata dei prezzi del greggio, mentre il terremoto che ha devastato la provincia cinese del Sichuan è stato accolto con qualche preoccupazione dai mercati.

Attorno alle 16,30 italiane, il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,06%, mentre, guardando alle singole piazze, il FTSE 100 perde lo 0,14%, il GDAXI guadagna lo 0,2% e il CAC 40 avanza dello 0,09%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tonico il paniere delle tlc, che avanza di oltre un punto percentuale, sostenuto da TELECOM ITALIA, che beneficia della decisione di Moody's di alzare il rating.

* Bene il comparto degli energetici, affatto penalizzato dall'andamento del greggio. CAIRN ENERGY balza di circa il 5% sulle voci di un interesse da parte di ENI.

* Hsbc a parte, lo stoxx delle banche vede una netta prevalenza di segni meno. Fra gli altri, LLOYDS TSB lascia sul terreno circa tre punti percentuali.

* In calo i minerari, con RIO TINTO che scende di quasi due punti percentuali. Il Financial Times ha riportato un'indagine secondo cui i direttori del settore si attendono il proseguimento dell'ondata di M&A anche per il prossimo anno.

* Nel contesto di un comparto lusso attorno alla parità, HERMES balza di oltre cinque punti percentuali sulle voci di rastrellamento di titoli.