Borse Europa - Indici positivi guidati da titoli finanziari

LONDRA (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, guidate dai titoli finanziari, dopo l‘azione coordinata delle banche centrali volta a scongelare il mercato del credito, che ha aiutato a migliorare le prospettive del settore.

<p>Un trader alla borsa di Francoforte. REUTERS/Kai Pfaffenbach</p>

“Le banche sono rimaste indietro per parecchio tempo... l‘azione coordinata che ha portato all‘iniezione di liquidità, volta ad alleviare i timori sul mercato del credito e a garantire che la situazione non abbia effetti negativi sull‘economia reale, è positiva per l‘economia e per i titoli finanziari”, dice Edmund Shing, strategist di BNP Paribas.

Alle 9,45 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 segna +1,18% a 1.284,80 punti.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND, in rialzo del 2,9%, e SOCIETE GENERALE, che sale del 3,6%, guidano il recupero dei titoli del settore.

* RIO TINTO è in rialzo del 2,7%, BHP Billiton del 3%. Il comparto minerario beneficia del fatto che gli investitori sono meno preoccupati di un rallentamento della domanda globale per le materie prime.

* VIVENDI è debole dopo il taglio del target price da parte di Abn Amro.

* COLONIAL ha aperto in rialzo di oltre il 15% dopo aver annunciato un‘Opa parziale da parte di Investment Corporation of Dubai.