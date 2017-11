Borse Europa viste poco mosse, attesi dati Germania, risultati

LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Le borse europee, che dovrebbero aprire poco mosse, guardano ai risultati societari e all‘indice tedesco Zew sul tono dell‘economia, in un mercato dove permangono i timori per una possibile recessione negli Usa e per nuove perdite della grandi banche.

Gli investitori dovrebbero considerare l‘impatto del nuovo record dei prezzi del greggio sugli utili societari e sulla spesa per i consumi, ma i titoli del settore energia dovrebbero avere dei benefici.

Secondo i bookmaker, l‘indice britannico FTSE .FTSE dovrebbe aprire tra stabile e 3 punti al rialzo, il tedesco DAX .GDAXI in calo di 8-13 punti, il francese CAC .FCHI da stabile a 3 punti in positivo.