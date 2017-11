Borse europee rimbalzano su rally banche, bene Deutsche, Ubs, CS

FRANCOFORTE (Reuters) - Avvio tonico per le borse europee in rialzo per la prima volta in cinque sedute grazie al rally dei bancari.

Il settore beneficia degli ultimi aggiornamenti sul business annunciati da Royal Bank of Scotland secondo cui l‘andamento del gruppo e le svaltuazioni sugli asset rischiosi sono in linea con le precedenti previsioni e delle indiscrezioni stampa su acquisti di quote nelle principali banche occidentali da parte del magnate russo Suleiman Kerimov.

Tra le banche europee che secondo il quotidiano finanziario Kommersant sarebbero nel mirino di Kerimov, Deutsche Bank sale dell‘1,4%, Ubs del 2% e Credit Suisse dello 0,6%. In lieve calo dello Rbs.

L‘indice Stoxx delle banche è in testa alla classifica dei panieri di settore con un rialzo dell‘1% circa.

Attorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 segna un guadagno dello 0,35%.

Fra i vari mercati europei, il britannico Ftse 100 sale dello 0,4%, il Dax tedesco dello 0,3%, mentre il Cac-40 francese avanza dello 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* VEOLIA ENVIRONNEMENT cede i 4% dopo la bocciatura di Goldman Sachs a “neutral” da “buy”

* Il gruppo spagnolo delle infrastrutture OHL balza di oltre il 2% sulla scorta dell‘inserimento del titolo nell‘indice Ibex