BORSE EUROPA - Indici estendono perdite su banche e borsa Usa

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.229,17 -1,64 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.139,98 -1,47 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 269,06 -2,53 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 387,93 +1,41 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 215,18 -1,58 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - Le borse Europa appesantiscono le perdite dopo essere scivolate in territorio negativo a metà seduta, trascinate anche dall‘apertura negativa di Wall Street.

A zavorrare gli indici europei è il settore bancario che è tornato negativo e ha oscurando la performance dei titoli legati alle materie prime e i risultati rassicuranti di General Electric ( GE.N

Tra i titoli bancari maglia nera alla danese Roskilde ROSK.CO che perde oltre il 47% dopo che ha detto di aver chiesto ed ottenuto una linea di credito dalla banca centrale. Negativa anche la francese Credit Agricole ( CAGR.PA

In controtendenza i titoli energetici che spingono l‘indice di settore in positivo di oltre l‘1%, aiutati anche dall‘aumento del prezzo del greggio: Total ( TOTF.PA BP.L RDSa.L

Tra i titoli in evidenza

* Ancora positiva BANCO POPOLARE BAPO.MI a +0,57, che prima però guadagnava oltre il 2%, dopo le notizie che la banca starebbe trattando un‘alleanza con la tedesca DZ Bank.

* Crollo per SNS REAAl SR.AS in rosso di oltre il 12% per un report di JPMorgan. La banca d‘affari americana prevede un indebolimento del gruppo di servizi finanziari danesi negli investimenti equity e un aumento nel prezzo dei fondi, riduce l‘utile per azione per il 2008 e il 2009.