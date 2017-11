BORSE EUROPA - Indici in calo dopo 4 sedute rally, pesano banche

indice chiusura

LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - Dopo quattro sedute di rialzi, l‘azionario europeo si muove in territorio negativo negli scambi de pomeriggio appesantiti dai bancari e minerari in ribasso dai recenti guadagni.

Il sentiment del mercato ha risentito nel corso della mattinata dei dati sulle aspettative per l‘economia tedesca scese oltre il consensus ai minimi di quasi 15 anni, ma la cautela è dettata anche dalle attese sulla decisione della Fed per i tassi di interesse, in programma dopo la chiusura delle borse.

Le scommesse sono per un taglio di 25 punti base al 4,25% ma alcuni analisti non escludono del tutto un taglio di 50 punti.

Alle 16,10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,33% a 1.542,22 dopo evere archiviato la seduta di ieri ai massimi di chiusura delle ultime cinque settimane.

A pesare maggioremente sui listini sono i titoli bancari con Hsbc ( HSBA.L CRDI.MI RBS.L

Nel comparto dei minerari, sotto pressione per i ritracciamento dei prezzi di alcumi importanti metalli di base, Rio Tinto ( RIO.L BLT.L

Tra i titoli da segnalare:

* XSTRATA XTA.L sale del 3% dopo l‘articolo del Financial Times secondo il quale la società è aperta a colloqui con possibili pretendenti come la brasiliana Vale ( VALE5.SA AAL.L

* SWISS RE RUKN.VX in rialzo dello 0,64% ma sotto i massimi della seduta sule attese di una accelerazione del piani di buyback.