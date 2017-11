BORSE EUROPA - Indici in ribasso scia Wall Street

indici chiusura

alle 16,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.708,87 -1,38 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.287,02 -1,25 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 352,84 -1,31 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 384,39 -1,36 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 241,58 -1,19 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 11 aprile (Reuters) - Le borse europee si appesantiscono nel pomeriggio sulle scia di Wall Street, sotto pressione a causa dei risultati General Electric Co ( GE.N

Alle 16,50 italiane indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,2% a 1.287,02.

Tra I titoli in evidenza:

* A-TEC Industries ATEC.VI è in deciso rialzo dopo che la Serbia ha respinto l‘offerta per la miniera di rame in difficoltà RTB Bor, dopo giorni di incertezza. “Il mercato considera un fatto positivo che il deal sia stato cancellato perché non ci sarà un aumento del debito”, dice un trader.

* SYNGENTA SYNN.VX guadagna quasi il 6% grazie alle previsioni forti in termini di utili della concorrente DuPont DD.N.