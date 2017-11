BORSE EUROPA - Indici deboli su Usa, voci M&A limitano ribasso

indici chiusura

alle 9,35 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.036,30 -0,67 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.261,12 -0,65 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 333,23 -0,15 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 378,99 -0,28 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 243,21 -1,26 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso alle prime battute sui timori che gli Stati Uniti siano vicini alla recessione, ma voci di fusioni e acquisizioni limitano il calo.

Alle 9,35 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cala dello 0,4% a 1.264, dopo il minimo di chiusura da sei settimane venerdì.

I timori sulla crescita hanno colpito anche i titoli minerari, perdono terreno i bancari.

Il partito di governo spagnolo ha vinto le elezioni di domenica, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta che gli avrebbe consentito un‘azione più rapida per far fronte al rallentamento dell‘economia.

Tra i titoli in evidenza: