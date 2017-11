BORSE EUROPA - Indici in rialzo, confortano risultati Sainsbury

indici chiusura

alle 9,40 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.267,52 +0,20 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.454,49 +0,37 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 401,37 +0,29 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 434,83 -0,54 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 272,41 +0,55 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - L‘azionario europeo si muove in territorio positivo, con i robusti risultati di Sainsbury (SBRY.L) che hanno placato le preoccupazioni relative al settore retail.

Il terzo gruppo di supermercati britannico ha annunciato ricavi in crescita nel terzo trimestre, sostanzialmente in linea con le attese. La notizia ha messo le ali al titolo, che con un balzo del 5% è impostato per chiudere la seduta sui massimi da aprile 2007.

Colpito dalle preoccupazioni legate ad un rallentamento delle spese al consumo in Gran Bretagna e Stati Uniti, da inizio 2008 il comparto retail è fra i peggiori in Europa.

Intorno alle 9,40 l‘indice del settore europeo DJ Stoxx .SXRP rimbalza dell‘1,31% dopo lo scivolone della vigilia.

Il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna un progresso dello 0,37% a 1.454,49 punti.

Tra le singole piazze finanziarie del Vecchio Continente, il paniere londinese Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,43%. Il Cac 40 francese .FCHI è in rialzo dello 0,47%, mentre il Dax tedesco .GDAXI dello 0,46%.

Tra i titoli in evidenza oggi

* SCOTTISCH & NEWCASTLE SCTN.L, si intensifica la battaglia a colpi di Opa per l‘acquisto del birrificio londinese, con Carlsberg (CARLb.CO) e Heineken (HEIN.AS) che hanno alzato la loro offerta a circa 780-800 pence per azione, secondo il Daily Telegraph.

* BURREN ENERGY BUR.L, ENI (ENI.MI), i gruppi indiani Adani e Welspun starebbero preparando una contro offerta per la britannica Burren Energy, che ha accettato la proposta di acquisto da 3,6 miliardi di dollari messa sul tavolo da Eni. Lo ha detto un banchiere d‘affari coinvolto nelle trattative.

* VEOLIA (VIE.PA) conta di produrre, su scala mondiale, un software di gestione SAP per gli acquisti, la contabilità e le finanze dell‘insieme dei suoi rami aziendali, scrive Les Echos.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX formerà con Founder Group una joint venture continentale in Cina operante nel settore domestic securities.

* METRO MEOG.DE, le vendite nel quarto trimestre hanno fatto un balzo dell‘8,3% a 19,9 miliardi di euro. Il gruppo ha inoltre confermato l‘outlook degli utili per azione nel 2007.