BORSE EUROPA - Indici negativi, amplificano calo con retail

indici chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.271,64 -0,55 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.452,02 -1,02 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 401,12 -1,12 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 436,93 -1,63 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 274,77 -1,78 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 9 gennaio (Reuters) - L‘azionario europeo si muove in territorio negativo, estendendo le perdite dell‘avvio appesantito dalla contrazione dei titoli retail.

A deprimere il sentiment degli investitori i risultati inferiori alle stime degli analisti di Marks & Spencer (MKS.L) e i crescenti timori di recessione negli Stati Uniti.

La società leader nelle vendite al dettaglio in Gran Bretagna ha registrato nel terzo trimestre ricavi in calo del 2,2% negli store britannici. Si tratta della peggiore perfomance della società in due anni.

Intorno alle 9,30 l‘indice del settore europeo DJ Stoxx .SXRP scivola del 4,3%.

Il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna una flessione dell‘1,02% a 1.452,02 punti.

Tra le singole piazze finanziarie del Vecchio Continente, il paniere londinese Ftse 100 .FTSE cede l‘1%. Il Cac 40 francese .FCHI scivola dello 0,73%, mentre il Dax tedesco .GDAXI dello 0,39%.

Tra i titoli in evidenza oggi

* PERSIMMON (PSN.L), il costruttore immobiliare britannico ha reso noto che i risultati dell‘intero anno non supereranno le attese di mercato.

* DIAGEO (DGE.L), secondo il maggiore gruppo di alcolici al mondo l‘antitrust europea rappresenta l‘ostacolo maggiore per la finalizzazione dell‘Opa su Absolut Vodka.

* SODEXHO ALLIANCE (EXHO.PA), il gruppo francese di servizi e catering ha annunciato vendite in crescita del 10,9% nel primo trimestre, una cifra ben al di sopra del target prefissato per l‘intero esercizio (+7%).

* EADS EAD.PA. Airbus ha siglato un contratto da 6,9 miliardi di dollari con AWAS per la consegna di un centinaio di aerei, scrive il Wall Street Journal. Al momento non è stato possibile raggiungere né Airbus né AWAS per un commento.

* ACCOR SERVICES (ACCP.PA) ha annunciato nel preborsa di aver acquistato il 62% della società britannica Motivano UK, specializzata nelle soluzioni di gestione delle agevolazioni salariali, senza precisare l‘ammontare della transazione.