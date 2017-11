BORSE EUROPA - Indici accelerano il passo dopo recenti perdite

indici chiusura

alle 9,30 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.301,19 +0,42 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.467,21 +0,65 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 406,90 -0,02 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 446,86 +0,09 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 277,48 +0,36 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 8 gennaio (Reuters) - L‘azionario europeo si rafforza estendendo i guadagni dell‘avvio.

Le speranze di un nuovo deciso taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, compensano i timori di una recessione nella maggiore economia del mondo, alimentando il sentiment degli investitori.

Intorno alle 9,30 il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna un progresso dello 0,65% a 1.467,70 punti.

Tra le singole piazze finanziarie del Vecchio Continente, il londinese Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,62%. Il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,79%, mentre il Dax tedesco .GDAXI dello 0,65%.

“Il mercato è diviso tra due fattori: i timori di una recessione in Usa sul fronte sia macroeconomico sia dei risultati societari, e le speranze di una riduzione dei tassi aggressiva da parte della Fed”, osserva Franz Wenzel, strategist di AXA Investment Managers, a Parigi.

Tra i titoli in evidenza oggi

* NOVARTIS NOVN.VX, ROCHE ROG.VX, GLAXOSMITHKLINE (GSK.L), SANOFI-AVENTIS SAFI.PA L‘autorità americana della salute ha emesso ieri un bollettino dove mette in allerta contro il rischio che alcuni farmaci per combattere l‘osteoporosi possano provocare ai pazienti forti dolori a muscoli, ossa e articolazioni. Nella gamma di medicinali, denominati biophosphonates, figurano Zometa, Aredia e Reclast di Novartis, oltre ad Actonel, commercializzato da Procter & Gamble (PG.N) e Sanofi-Aventis, e Boniva di Roche e Glaxosmithkline.

* PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA) fa un balzo di oltre il 2%. Il gruppo ha annunciato oggi un aumento del 3,8% delle vendite globali di vetture nel 2007, a 3.233.000 unità, con un progresso, per la prima volta dal 2002, dell‘1,2% in Europa Occidentale.

* EADS EAD.PA L‘amministratore delegato del gruppo, Louis Gallois, ha definito “rumour” le notizie secondo cui ci sarebbero nuovi problemi con il progetto da 20 miliardi di euro per l‘aereo da trasporto militare A400M. La Germania ha chiesto un indenizzo per eventuali ritardi. Per lo stesso Gallois il 2007 rappresenterà un anno record per il Eads.

* ERICSSON (ERICb.ST). Nel 2008 il produttore di telefonini svedese darà priorità all‘America del Nord, uno dei suoi punti deboli. Lo ha detto a Reuters il nuovo presidente della società Hideki Komiyama.

* AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA) La compagnia aerea franco-olandese ha registrato a dicembre una crescita del 3,1% del traffico passeggeri. Il coefficiente di occupazione si è ridotto di 0,8 punti al 78,6%.