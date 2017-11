BORSE EUROPA - Indici tentano rimbalzo dopo perdite di venerdì

indici chiusura

alle 9,25 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.273,58 +0,07 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.459,80 +0,18 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 408,28 -0,22 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 443,39 +0,74 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 285,01 -0,34 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 7 gennaio (Reuters) - Le piazze finanziarie europee sono orientate in positivo, in un tentativo di recupero dal calo di venerdì scorso, quando i deboli dati sul mercato del lavoro statunitense hanno appesantito i listini azionari globali.

Intorno alle 9,25 il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è dello 0,18% superiore ai livelli di venerdì a 1.459,80 punti.

Le cifre mensili deludenti relative al tasso di disoccupazione e ai nuovi occupati non agricoli hanno riacceso i timori di recessione in Usa, infliggendo un duro colpo al paniere di riferimento del Vecchio Continente, che ha chiuso in calo dell‘1,8%.

Tra le singole piazze del Vecchio Continente, il londinese Ftse 100 .FTSE segna un marginale rialzo dello 0,05%. Il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,17%, mentre il Dax tedesco .GDAXI guadagna lo 0,2%.

Tra i titoli in evidenza oggi

* CREDIT SUISSE CSGN.VX scivola del 2% in seguito alla notizia pubblicata da un quotidiano svizzero, secondo cui l‘istituto avrebbe dovuto far fronte ad alcune svalutazioni nelle sue attività di leveraged finance e mutui commerciali.

* DAIMLER (DAIGn.DE) comprerà il 26% dell‘indiana Sutlej Motors, scrive il Business Standard senza citare fonti.

* L‘AD di SIEMENS (SIEGn.DE) Peter Loescher vuole applicare la “mano pesante” nei confronti dei dipendenti responsabili di corruzione in merito allo scandalo che ha travolto la società, Lo scrive il quotidiano Handelsblatt, citando una lettera inviata dal Loescher ai manager del gruppo. Il titolo è in calo dello 0,7%.

* La banca d‘affari CLOSE BROTHERS GROUP, che ha rifiutato la proposta di takeover da parte delle concorrenti Cenkos Securities CNKS.K e l‘islandese Landsbanki LAIS.IC, ha tenuto un incontro con il gruppo di private equity Blackstone, da cui potrebbere ricevere un‘offerta d‘acquisto, riferiscono fonti vicine al dossier.

* Goldman Sachs sarebbe vicina al completamento di un pacchetto di finanziamento da 15 miliardi di sterline, destinato ai pretendenti della travagliata banca britannica NORTHERN ROCK NRK.L.