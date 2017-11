BORSE EUROPA -Indici in calo con banche e minerari,bene airlines

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.580,04 -1,11 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.271,71 -0,9 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 335,12 -0,14 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 381,18 -1,06 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 246,27 -1,19 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Si aggravano le perdite sui mercati azionari del Vecchio Continente dopo la diffusione dei dati americani sul numero degli occupati non agricoli a febbraio, risultati in calo oltre le previsioni per il secondo mese consecutivo.

Il governo Usa ha comunicato che il numero di posti andati in fumo a febbraio nel settore non agricolo è stato di 65.000 unità contro una previsione di crescita di 25.000 unità.

Intorno alle 16.00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, cede lo 0,84% a 1.272,17 punti. Tra gli indici di riferimento dei singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE britannico perde lo 0,88%, il Cac 40 francese .FCHI l‘1,05% e il Dax tedesco .GDAXI l‘1,11%.

Particolarmente colpiti i finanziari e i minerari. Limitano i ribassi i titoli del settore media, mentre le compagnie aeree viaggiano positive.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche nel mirino. L‘olandese ING ING.AS è in calo di oltre il 2%, mentre le britanniche BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L

* In controtendenza sul comparto si muove FORTIS FOR.AS, che ad Amsterdam avanza del 2% risollevandosi dal rosso della mattinata provocato dall‘annuncio di un utile netto nel 2007 in calo dell‘8%.

* Peggior settore europeo è quello dei minerari, il cui amdamento riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo la situazione economica americana. A Londra ANTOFAGASTA ( ANTO.L BLT.L RIO.L

* A livello di singoli titoli la maglia nera va a VEOLIA ENVIRONMENT ( VIE.PA