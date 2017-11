BORSE EUROPA - Indici poco mossi nel pomeriggio dopo partenza WS

indici chiusura

alle 16,20 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 0 .STOXX50E 3.737,54 +0,55 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.314,42 +0,06 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 354,58 -4,68 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 380,69 +0,60 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 268,61 -0,35 304,27 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Gli indici delle borse europee si mantengono a breve distanza dalla chiusura precedente, risalendo dai minimi di seduta dopo l‘avvio in denaro dell‘azionario Usa, reduce dalla pesante correzione della vigilia.

A monte della modesta tenuta del mercato il balzo di oltre 4% di Societe Generale ( SOGN.PA HSBA.L

A livello settoriale molto bene i difensivi come le utility, il cui indice di comparto brilla con un +6,6% e i chimici, in rialzo di oltre 3,6%, mentre pesanti sono bancari e i chimici, in calo entrambi di circa 5%.

Uno sguardo alle principali piazze finanziarie mostra l‘Ftse londinese a -0,56%, il Dax di Francoforte a +0,53% e il Cac 40 parigino a +0,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* Debole France Telecom FTE.PA, in calo di circa 1,5% a dispetto dell‘accoglienza positiva inizialmente riservata alla pubblicazione dei risultati 2007 e alla revisione al rialzo della stima sul ‘free cash-flow’ organico 2008, la cui distribuzione agli azionisti potrebbe superare il 45%

* Ancora pesante e poco sopra i minimi Bhp Billiton ( BLT.L RIO.L

* Prosegue in forte denaro Deutsche Postbank DPBGn.DE, in progresso ai oltre 9% e migliore fra i titoli europei, grazie a notizie stampa secondo cui la controllante Deutsche Post starebbe cercando di realizzare un banca retail tedesca intorno al bancoposta tedesco.