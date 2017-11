Borse europee positive in avvio in scia Usa,sostegno da petrolio

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.714,58 +0,86 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.319,85 +0,79 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 330,97 +0,13 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 430,21 +1,87 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 247,90 +0,79 249,25 ---------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 6 giugno (Reuters) - Le borse europee sono ben intonate nei primi scambi della seduta, cavalcando l‘onda dell‘euforia generata dalle convincenti perfomance dell‘azionario statunitense e giapponese.

Il rally dei prezzi del petrolio spinge al rialzo titoli energetici (DJ Stoxx di settore .SXEP +1,87%) e minerari (Stoxx .SXPP +2,24%), deprimendo al contempo i titoli del trasporto aereo, tra cui Ryanair ( RYA.I LHAG.DE AIRF.PA

Sul fronte macro gli occhi degli investitori saranno puntati sui dati sull‘occupazione Usa attesi alle 14,30, dopo che ieri l‘inatteso calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione ha alimentato un certo ottimismo sulle prospettive della maggiore economia al mondo.

Attorno alle 9,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU segna un rialzo dello 0,79%.

Gli analisti segnalano che nonostante alcuni comportamenti isolati positivi delle azioni, il tono di fondo del mercato rimane tuttavia cauto.

“Bernanke non può ridurre i tassi un‘altra volta e ha finito le munizioni. Un dato debole dell‘occupazione non agricola sottolineerebbe il fatto che le previsioni sugli utili aziendali negli Stati Uniti sono troppo alte”, dice Justin Urquhart Stewart, direttore degli investimenti di Seven Investment Management.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA

* ADIDAS ADSG.DE corre a Francoforte (+3% circa) dopo che l‘AD Herbert Hainer ha detto che la società è ben posizionata per superare il livello di ricavi del 2006 (anno dei Mondiali di calcio) grazie al campionato Europeo di calcio 2008.

* PATSYSTEMS PTS.L cede quasi un terzo (-29%) del suo valore a 20,5 pence, sui minimi del 2008, dopo che le vendite della società attiva nella vendita di software sono state danneggiate dai problemi internazionali del settore bancario. La società ora si aspetta un calo dell‘utile nel primo semestre.