BORSE EUROPA - Indici aumentano recupero nel pomeriggio dopo Ism

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.302,62 +1,77 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 3.687,21 +2,13 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 345,60 +1,72 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 390,94 +2,26 442,02

DJ stoxx tech .SX8P 256,15 +2,96 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 marzo (Reuters) - I listini delle borse europee mostrano nel pomeriggio un‘ottima tenuta, portandosi sui massimi odierni grazie alla lettura migliore delle attese dell‘ultima indagine Usa sulla fiducia del terziario.

A febbraio l‘indice Ism si posiziona a 49,3, per il secondo mese consecutivo al di sotto della soglia chiave dei 50 per la prima volta da oltre sei anni ma ben al di sopra del 47,0 delle attese.

A monte del recupero odierno, partito già in mattinata dopo cinque sessioni consecutive di ribasso, la notizia del piano di salvataggio per Ambac Financial ABK.N, compagnia Usa di assicurazione di obbligazioni.

La prospettiva risolleva l‘intero settore degli assicurativi come la britannica Prudential ( PRU.L

Tra i singoli settori molto bene anche i tecnologici, il cui sottoindice recupera oltre 2,5%, insieme ad auto, media e serivizi finanziari.

Intorno alle 16,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3, paniere dei principali titoli del Vecchio Continente, avanza di 1,55% a 1.299,82 punti, mentre il Dj Eurostoxx .STOXX50E recupra 1,98%. Tra gli indici di riferimento dei singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE britannico avanza di 1,19%, il Cac 40 francese .FCHI di 1,69% e il Dax tedesco .GDAXI di 1,9%.

Tra i titoli in evidenza:

* Molto bene la svizzera Lonza LONN.VX, che avanza di oltre 5% forte di voci di mercato di una possibile offerta

* Forti acquisti sulla tedesca Man ( MANG.DE VOWG.DE

* Tra i tecnologici ancora molto bene l‘olandese Asml ( ASML.AS