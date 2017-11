BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene minerari

indice chiusura

alle 9,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.372,89 +0,78 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.512,40 +0,80 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 430,24 +0,67 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 428,91 +0,80 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 307,19 +1,03 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Le borse europee invertono nei primi scambi la tendenza negativa delle scorse due sessioni grazie al buon andamento dei titoli minerari, sostenuti dalle speranze di un consolidamento del mercato.

Contrastato il settore bancario, dove prevale comunque il segno positivo nonostante alcuni titoli, tra cui Barclays ( BARC.L

Reagisce male Northern Rock NRK.L alla notizia riportata dal Daily Telegraph secondo cui sarebbe pronto un piano per nazionalizzarla in caso non trovasse un acquirente privato.

“Sarebbe prematuro dire che abbiamo già toccato il fondo” ha detto Dominique Mace di Barclays Wealth Managers France.

“La volatilità rimarrà alta dato che il mercato interbancario è ancora molto teso e le banche stanno cercando finanziamenti per chiudere l‘anno. Potremmo avere qualche altra sorpresa negativa, magari sui risultati delle banche nel quarto trimestre”.

Intorno alle 9,45 l‘indice londinese Ftse 100 .FTSE guadagna l‘1,18%, il Dax .GDAXI lo 0,66% e il Cac-40 .FCHI lo 0,99%.

Titoli da segnalare:

* La società-mercato Deutsche Boerse ( DB1Gn.DE

* France Telecom FTE.PA ha perso fino all‘1,5% dopo avere annunciato l‘intenzione di raggiungere i 7,5 miliardi di euro di cash flow nel 2008, confermando i target per l‘anno in corso.

* Il titolo TomTom ( TOM2.AS GOOG.O