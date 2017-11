Borse Europa negative in chiusura, pesanti i tecnologici

MILANO (Reuters) - Le borse europee tornano in territorio negativo in chiusura dopo aver azzerato le perdite sulla scia della pubblicazione dell‘indice Ism non manifatturiero Usa cresciuto oltre le attese.

<p>L'uscita di emergenza della Borsa di Francoforte. REUTERS/Kai Pfaffenbach(GERMANY)</p>

L‘indice sul settore dei servizi americano è risalito in aprile ai massimi di dicembre interrompendo una serie di tre mesi di ribassi, portandosi a 52,0 da 49,6 di marzo.

Intorno alle 17,15 italiane l‘indice Ftse Eurofirst 300 perde lo 0,36%, appesantito in particolare modo dai tecnologici che risentono della notizia del ritiro di Microsoft dall‘offerta per Yahoo.

Tra i listini,il tedesco Dax guadagna un frazionale 0,05% mentre il francese Cac 40 scede dello 0,32%.

I titoli in evidenza oggi:

* EADS cede circa il 3,5% dopo che indiscrezioni della stampa tedesca hanno parlato di possibili problemi per Airbus nella vendita di alcuni stabilimenti e che potrebbe essere costretta a rimandare ulteriormente alcune consegne dei supejumbo A380.

* Deustche Telekom cede circa il 2% dopo che il Dier Spiegel e altri media hanno scritto che la società sta puntando a una possibile operazione di acquisizopne della società wirless Usa Sprint Nextel. A Francoforte Sprint Nextel balza del 4% circa.